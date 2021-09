Halloween Kills: il produttore smentisce un futuro film con Jason e Freddy Krueger

Il produttore di Halloween Kills, Ryan Freimann, è stato di recente intervistato da CBR.com, ed è stato incalzato anche sulla possibilità che in un prossimo film di Michael Myers possano comparire anche Jason e Freddy Krueger, per un crossover che farebbe la gioia di tutti gli appassionati di horror.

Ecco le parole di Ryan Freimann:

Cadiamo spesso in questo discorso, perché si vorrebbero sempre vedere Freddy e Jason, e magari anche Leatherface che rappresentano una sorta di monte Rushmore dell’horror. Penso che Michael Myers essendo stato il primo di tutti è il migliore, anche se ognuno di loro ha il proprio appeal. Freddy è interessante ed anche un po’ ridicolo, Jason non mi ha mai particolarmente attirato, però ognuno di questi character è intrigante. Siamo partner con la Universal nei loro parchi dedicati ai Titans of terror, e ci sono tutti e quattro rappresentati, però preferiamo che nei film stiamo ognuno per conto proprio. Perciò non credo che vedrete un Michael vs. Jason o un Michael vs. Freddy.