Google Lens arriverà su Chrome per desktop, è ufficiale

Google Lens diventa sempre più utilizzato dagli utenti da diverso tempo, visto che il programma continua a migliorare per via delle modifiche apportate dal colosso. Parliamo di un software che utilizza la semplice fotocamera dei telefoni al fine di identificare oggetti nel mondo reale, sfruttando un sistema di intelligenza artificiale piuttosto avanzato. Risulta possibile ad esempio ricercare del testo semplicemente inquadrandolo, magari al fine di tradurlo se si tratta di un’altra lingua o per copiarlo e incollarlo all’interno di un’applicazione.

Per il momento, il tutto è stato un’esclusiva dei dispositivi mobile, che grazie alle proprie fotocamere hanno modo di sfruttare la novità in questione, ma Google ha ufficialmente deciso di portare Lens anche su sistemi desktop, come confermato recentemente nel corso dell’evento Search On. Per il momento, non abbiamo ancora una data d’uscita precisa che faccia chiarezza sulla questione, visto che si parla nello specifico di un lancio della feature su dekstop solamente nel corso dei prossimi mesi.

Grazie alla funzionalità di Google Lens, risulterà possibile selezionare video, testi e immagini dentro una pagina web, con la possibilità di ottenere risultati all’interno della stessa, senza che risulti necessario aprirne un’ulteriore al fine di effettuare determinate ricerca. Si parla quindi di una novità che potrà risultare particolarmente comoda, visto che avrà modo di limitare le operazioni necessarie per ottenere un dato risultato.

Non manca la possibilità di riconoscere dei risultati anche all’interno di immagini e video, il che invece è risultato fino a oggi molto più meccanico, dato che serviva utilizzare uno smartphone per sfruttare le potenzialità di Lens. Staremo a vedere come il tutto funzionerà in seguito al debutto, di cui speriamo Google abbia presto modo di parlarci per fare chiarezza su quando finalmente la novità risulterà disponibile.