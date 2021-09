App Store: gli utenti possono ora recensire le app stock di Apple

Nonostante risultino disponibili per i telefoni dell’azienda da sempre, le app stock di Apple non sono state fino a oggi disponibili per ricevere recensioni e rating (le classiche stelle di valutazione), come avviene invece per tutti i software di terze parti presenti sull’App Store. Nonostante non ci sia stata alcuna dichiarazione in merito, finalmente il negozio virtuale ha iniziato a concedere questa possibilità agli utenti, permettendo quindi ai possessori di un dispositivo di criticare la compagnia per via di alcuni problemi, o di elogiarla in altri casi.

Il tutto vale solamente, almeno per il momento, per tutte le applicazioni che possono essere disinstallate e reinstallate attraverso il negozio, fra cui ad esempio Apple Music, Borsa e Calcolatrice, ma ulteriori come Messaggi non risultano ancora recensibili. La domanda viene spontanea, in che modo hanno reagito gli utenti a questa ulteriore possibilità? Non sono mancate moltissime recensioni per le applicazioni, stando a quanto riportato da PhoneArena con numeri che vanno da 20 a 300 per ognuna per il mercato americano.

C’è da dire che gli utenti hanno via libera per le critiche, e molti stanno quindi esprimendo pareri piuttosto aspri verso l’azienda, inserendo in diversi casi voti alquanto bassi, che portano alcune app stock ad avere medie vicine al 2/5. Non si tratta per forza di una buona notizia, visto che in questo modo Apple può ottenere un feedback diretto dai consumatori, fino a oggi più difficile da fornire, e rilevare i problemi che affliggono i suoi programmi direttamente dai commenti presenti sullo store.

Ci sono anche piacevoli eccezioni, con voti che salgono sopra il 4, come per esempio per Borsa e Memo Vocali. I numeri tendono molto più verso il basso nel mercato italiano, ma la quantità di recensioni tenderà sicuramente a salire solamente nel tempo, quando sempre più membri della community riusciranno a notare la novità appena aggiunta per l’App Store.