What If…?, clip, promo e poster dell’ottavo episodio della serie Marvel su Disney+

È Ultron (o meglio, Ultron nel corpo di Visione, con tutte le Gemme dell’Infinito!) a campeggiare sul poster e a rappresentare la minaccia assoluta dell’ottavo episodio di What If…?, la serie animata Marvel su Disney+ giunta quasi alla sua conclusione.

The path of the multiverse is changing 💥 The eighth episode of Marvel Studios' #WhatIf is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/eruR95dWgr

— What If…? (@whatifofficial) September 29, 2021