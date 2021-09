Venom: La Furia di Carnage – Eminem sarà presente con una sua canzone

Eminem ha lanciato su Twitter un teaser in cui ha presentato la sua canzone per Venom: La Furia di Carnage, che vedrà la partecipazione di diversi artisti.

Così com’è accaduto per il primo film su Venom nel 2018, anche per Venom: La Furia di Carnage ci sarà una canzone di Eminem che farà parte della soundtrack ufficiale del lungometraggio. Lo stesso rapper ha annunciato questa sua partecipazione con un teaser su Twitter in cui ha indicato gli artisti che faranno parte del brano.

Nella canzone di Eminem presente in Venom: La Furia di Carnage ci saranno anche Skylar Grey, Polo G, e Mozzy. Questo è il teaser del pezzo.

Nel frattempo i critici americani si sono già espressi sul nuovo film dedicato a Venom, che è stato definito come un sequel divertente e pieno d’azione, con Tom Hardy in formissima nella parte di Eddie Brock e nel suo rapporto con il simbionte, e con un grande Woody Harrelson. Certo è che il tipo d’impronta del film sembra essere identico al primo Venom, perciò chi non ha apprezzato il primo lungometraggio non apprezzerà neanche il sequel.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Nel cast del lungometraggio diretto da Andy Serkis e in arrivo nel nostro Paese il 14 ottobre anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.