Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente: nuovi trailer italiani

Pronti a tornare su Sinnoh? Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, in arrivo su Nintendo Switch.

Il remake degli apprezzati Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente arriverà su Nintendo Switch il 19 novembre: Nintendo ha dunque pubblicato un nuovo trailer italiano a loro dedicato, pieno di nuovi dettagli, tra cui il PokéKron.

Le avventure di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sono ambientate nella regione di Sinnoh. Immersa nella natura e sovrastata dall’imponente Monte Corona, Sinnoh è una regione ricca di miti che vengono tramandati di generazione in generazione. Lungo il suo cammino per diventare il campione della Lega Pokémon, il giocatore visiterà tanti luoghi diversi… ma forse familiari. La storia originale, difatti, è stata fedelmente riprodotta e la scala delle città e dei sentieri preservata. Chi ha giocato a Pokémon Diamante e Pokémon Perla potrà tornare a visitare luoghi familiari e rivivere ancora una volta scene classiche. Chi invece si avventura a Sinnoh per la prima volta troverà tanti nuovi incontri e soprese.

Questi remake includono le funzioni e le comodità tipiche dei titoli moderni della serie Pokémon, oltre a scene di lotta Pokémon ravvicinate che portano il giocatore nel cuore dell’azione.

