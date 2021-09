Il Signore degli Anelli: i video del viaggio nella Terra di Mezzo della Contea Gentile

La Contea Gentile ha fatto partire il crowdfunding che ha come obiettivo quello di costruire una vera e propria Contea dei “mezzuomini” a Bucchianico (Ch) in Abruzzo, proprio per ricreare un ambiente tratto da Il Signore degli Anelli nelle terre italiane, e da poco sono stati diffusi anche i video dedicati al progetto e del viaggio fatto da Nicolas Gentile per attraversare una nostrana Terra di Mezzo.

Qui sotto potete vedere i video con la presentazione del progetto della Contea Gentile, e quello dedicato al viaggio nella Terra di Mezzo.

Il progetto della contea è curato dall’architetto Andrea Di Pietrantonio, e si svilupperà su due ettari di terreno, comprenderà una casa di oltre 350 metri quadri, nella quale si potrà anche dormire.

Questo è l’appello dei membri della Contea Gentile contenuto sotto i video:

Aiutateci a sostenere questo sogno meraviglioso che sarà aperto a tutti! Stiamo realizzando un Mondo che prima era relegato all’immaginazione e che ora è realtà: costruiremo La Contea dei “mezzuomini” a Bucchianico (Ch) in Abruzzo e sarà un luogo dove si potrà vivere giorni in assoluta magia e spensieratezza e dove l’Umanità e la Gentilezza saranno le componenti principali. Ad ogni donazione ricevuta corrisponderanno dei “reward”, dei premi che sceglierete voi e di cui potrete usufruire una volta che il progetto sarà concluso. Potrete già prenotarvi per soggiornare nella Contea Gentile o vivere delle vere Avventure nella Terra di Mezzo italiana!

Questo è il link per il crowdfunding: Costruiamo La Contea Gentile di Nicolas Gentile.