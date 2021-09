Facebook: arrivano ufficialmente i Reels, ma solo negli Stati Uniti

Come confermato, i Reels di Instagram sono ufficialmente arrivati sulla piattaforma di Facebook, anche per il momento non ancora in Italia.

I Reels di Instagram hanno finalmente modo di apparire anche su Facebook in via ufficiale, una scelta che ha forse il fine di cavalcare il format simile a quanto nato con TikTok e permettere a più utenti di vedere i brevi contenuti sui propri dispositivi. Il tutto è stato confermato ufficialmente dalla compagnia, la quale ha spiegato che risulterà possibile creare i Reels direttamente dall’app, dopo una fase di test durata molteplici mesi e finalmente portata al compimento.

I consigli in merito a questi arriveranno direttamente nel feed delle news, ma è necessario specificare che per il momento il tutto è pensato solamente per il debutto negli Stati Uniti, e non abbiamo ancora conferme che forniscano informazioni in merito a quando la novità avrà modo di arrivare anche nel nostro paese. I Reels sono diventati nel corso del tempo sempre più importanti per la compagnia, e hanno permesso a Instagram di crescere esponenzialmente con l’aumentare del successo di TikTok, non è quindi da escludere il fatto che la novità arriverà presto in altri territori, visto che sicuramente il colosso continuerà a supportarla.

Come riportano le pagine di Engadget, l’azienda ha creato un programma a inviti che permette di incoraggiare i creatori a postare sul social network, con alcuni contenuti che avranno modo di essere pagati. Stando a quanto riportato sul Wall Street Journal, l’azienda non è ancora riuscita al meglio a invogliare i teenager a creare contenuti originali, e sembra quindi che TikTok continui ad avere il primato in tal senso.

Pur considerando che Facebook ha un target di età maggiore di Instagram e del competitor appena citato, sicuramente la possibilità di visualizzare i Reels per più utenti permetterà a questi brevi video di crescere di fama nel tempo, creando automaticamente la voglia in alcuni utenti di darsi alla produzione dei filmati.