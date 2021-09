Andy Serkis su Snoke: “Sono rimasto scioccato quando ho saputo del destino del personaggio”

Andy Serkis ha dichiarato di essere rimasto scioccato dopo aver scoperto i piani della produzione per le sorti di Snoke nella nuova trilogia di Star Wars.

Andy Serkis ha interpretato Snoke nella nuova trilogia di Star Wars, un personaggio che era stato presentato come la nuova nemesi dei protagonisti dei film, e che invece non era che un altro strumento di Palpatine. L’interprete e regista ne ha parlato di recente.

Ecco le parole di Andy Serkis sulla sua esperienza nei panni di Snoke:

Sono rimasto devastato quando ho letto la sceneggiatura, perché tutto stava andando benissimo, e mi dicevo ‘questo è un personaggio principale, un boss, e mi sto divertendo a interpretarlo’. E poi? Cosa stava succedendo? Mi sono sentito mortificato. Però è stato giusto che le cose andassero in quel modo, e mi è piaciuta molto la scena del confronto con Rey e Kylo Ren. Il fatto di scoprire che si trattava di un clone di Palpatine è stato un qualcosa che ho scoperto durante lo sviluppo della produzione, perché ogni cosa era mantenuta segreta.

Insomma, il destino di Snoke è stato diverso rispetto a ciò che Andy Serkis pensava, ed ha contribuito al dibattito sulla nuova trilogia di Star Wars, che è stata considerata in maniera controversa dagli appassionati.

Ma in questo momento Serkis è concentrato sull”uscita di Venom: La Furia di Carnage, in arrivo in Italia il 14 ottobre, di cui è il regista.