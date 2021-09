Ghostbusters: Legacy, Ivan Reitman entusiasta del figlio Jason, due nuove foto dal film

Ghostbusters: Legacy arriverà nelle sale italiane il 18 novembre e c’è molta curiosità riguardo questo (effettivo) quarto capitolo della saga. Empire ha dedicato l’ultimo numero della sua rivista al film, con tanto di copertina, due foto in esclusiva (in una delle quali notiamo un nuovo fantasma) e l’intervista a Ivan Reitman, autore dello storico franchise, produttore di questo nuovo episodio nonché padre del regista, il già affermato Jason Reitman.

Mi ha positivamente meravigliato che volesse farlo [dirigere il film, ndr]. Ha davvero avuto la sua direzione specifica. Ha lavorato per anni per stabilire il suo tipo di regia e il suo specifico talento, per poi volersi buttare in questo, qualcosa che era già famoso.