Daniel Craig ha rotto il naso a Bautista durante le riprese di Spectre

Dave Bautista, essendo un ex wrestler, sarebbe capace d’intimorire chiunque, ma non Daniel Craig, che durante le riprese di Spectre avrebbe addirittura, accidentalmente, rotto il naso al possente interprete. A raccontarlo nel dettaglio, dopo che la notizia è trapelata in rete, è stato lo stesso Bautista in un tweet.

Queste sono le sue parole:

Lui non si è messo a correre!!! Dopo che ha fatto questa cosa si è messo ad urlare ‘C***o gli ho rotto il naso!’ ed in effetti così è stato. E dopo mi abbracciato, mi ha chiesto scusa, abbiamo riso, mi sono cambiato di abito, mi sono risistemato il naso e abbiamo ricominciato a girare una delle più belle scene d’azione di sempre. Sono veramente orgoglioso di tutto questo.

Bautista e Daniel Craig si sono ritrovati sul set di Spectre intorno al 2015, anno in cui è uscito il lungometraggio diretto da Sam Mendes, che tornava a lavorare su James Bond dopo aver fatto la regia di Skyfall.

Il 30 settembre, invece, uscirà No Time to Die. Nel film diretto da Cary Joji Fukunaga, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.