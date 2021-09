X-Men: James McAvoy interpreterebbe Xavier nel Marvel Cinematic Universe

James McAvoy ha già interpretato il Professor Xavier in diversi film dedicati agli X-Men, ma non avrebbe alcun problema a tornarne a vestire i panni nel Marvel Cinematic Universe. Intervistato da Comicbook.com l’interprete si è espresso su questa possibilità, considerando che alcuni rumor parlano della possibile presenza di Xavier già in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ecco le parole di James McAvoy sulla sua possibile apparizione come Xavier nel Marvel Cinematic Universe:

Cerco sempre di lavorare su buoni progetti, e quando sono stati chiamato per il personaggi di Xavier si trattava di un buon progetto. Era ben scritto e mi entusiasmava. Se mi venisse offerto qualcosa di ben scritto ne sarei sempre entusiasta, ma credo che il mio percorso con Xavier sia terminato bene, e soprattutto i primi due film sono stati molto buoni. Se il mio tempo con il character è terminato sono contento di quel che ho fatto, però se arrivasse un qualche progetto ben scritto e mi volessero includere sarei sempre aperto a questa possibilità.

Che ne pensate? Vi piacerebbe vedere di nuovo James McAvoy nei panni del Professor Xavier degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe? I prossimi film della Casa delle Idee potrebbero rivelarci qualcosa a riguardo.