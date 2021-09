Venom: Jared Leto non vede l’ora di mordere il simbionte sul collo con il suo Morbius

Jared Leto ha pubblicato un post in cui ha sponsorizzato l’uscita di Venom: La Furia di Carnage, aggiungendo però una frase che ha stuzzicato davvero tanto i fan Marvel: l’attore, infatti, non vede l’ora di mordere il simbionte sul collo con il suo Morbius.

Questo è il post di Jared Leto, in cui l’attore ha scritto: “Venom: La Furia di Carnage arriverà al cinema l’1 ottobre, non vedo l’ora di affondargli dentro i miei denti”.

.@VenomMovie Oct 1 🍿 Can't wait to sink my teeth into it… pic.twitter.com/ebv3bBaUL0 — JARED LETO (@JaredLeto) September 27, 2021

Jared Leto interpreterà Morbius nel film in uscita a gennaio, e sicuramente il suo personaggio ed il Venom di Tom Hardy s’incroceranno per uno scontro che i fan Marvel attendono già da un po’.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom. Nel cast della pellicola diretta da Andy Serkis e in arrivo nel nostro Paese il 14 ottobre anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson.

Mentre per quanto riguarda Morbius, Jared Leto vestirà i panni dello sfortunato biochimico e insieme a lui nel cast abbiamo Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson, il film è diretto da Daniel Espinosa. Morbius arriverà al cinema il 28 gennaio 2022.