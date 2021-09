James Bond: le ricerche per il nuovo interprete inizieranno nel 2022

La produttrice Barbara Broccoli ha dichiarato che le ricerche per il nuovo interprete di James Bond inizieranno nel 2022.

A breve arriverà nelle sale cinematografiche No Time to Die, il nuovo film dedicato a James Bond, ma c’è chi già sta pensando a chi sarà il prossimo interprete del character: Barbara Broccoli, produttrice dei lungometraggi del franchise ha però dichiarato che le ricerche per individuare il nuovo 007 partiranno nel 2022.

Ecco le sue parole:

Vogliamo che Daniel Craig si goda le celebrazioni nei suoi confronti. L’anno prossimo inizieremo a pensare al futuro.

Il 2022 potrebbe quindi già essere l’anno in cui verrà annunciato il nuovo James Bond, ma, nel frattempo, Barbara Broccoli ha parlato di Daniel Craig e di quanto sia stato particolare il suo ingaggio.

All’inizio era riluttante- ha rivelato- perché sapeva che questa cosa avrebbe cambiato la sua vita, come in effetti è accaduto. Lui ci ha permesso di esplorare la vita emotiva di James Bond, e di andare ad approfondire una parte così personale e complessa del personaggio.

Questa è la sinossi di No Time to Die, in uscita il 30 settembre: