James Bond: le imperdibili foto scattate nelle location dei celebri film della saga

Si tratta di una pratica ormai consueta ma sempre affascinante, sia per chi riesce a praticarla che per chi ne gode semplicemente i risultati: scattare foto in luoghi specifici centrando le stampe di scene iconiche di film nell’immagine. È stato fatto anche con James Bond, forse il personaggio più giramondo di sempre, cosa che Universal Pictures non si è fatta scappare e ha ripubblicato a sua volta, a partire dal sito Filmtourismus.de.

Sulla terra, sul mare o nell'aria, seguiremmo Bond fino in capo al mondo 🌎Siete dei nostri? Via Filmtourismus.de Posted by Universal Pictures on Friday, September 24, 2021

Nel frattempo, No Time To Die sta per arrivare nei cinema, il 30 settembre: vi ricordiamo che oltre a Daniel Craig, per questo episodio “conclusivo” torneranno anche Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Ben Whishaw e Naomie Harris, con le new entry Rami Malek, Lashana Lynch e Ana de Armas.

Nel film diretto da Cary Joji Fukunaga, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

