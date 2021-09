Cowboy Bebop: la sigla dell’anime e quella delle serie tv a confronto

L’anime originale di Cowboy Bebop ha senza dubbio tantissimi meriti, e uno di questi è l’averci tramandato una sigla di testa che ha fatto scuola, dando vita a parodie, omaggi e gemmazioni di ogni tipo. Il live action di prossima uscita (19 novembre) su Netflix non ha saputo resistere al richiamo di volerla omaggiare, risultando di fatto un suo vero e proprio remake.

Come già avvenuto in occasione del rilascio delle foto, i commenti online si sono sprecati, con una buona fetta di questi che poco hanno apprezzato il tentativo, ammirevole nelle intenzioni ma forse troppo artefatto nel risultato.

Ad ogni modo, come era inevitabile, sono subito arrivate le versioni comparative dei due video, tra cui un montaggio ufficiale realizzato da Netflix stessa per il suo canale Still Watching Netflix. Lasciamo a voi l’effettivo confronto e commento in merito: buona visione!

Nella serie vedremo John Cho nel ruolo del cacciatore di taglie Spike Spiegel, Mustafa Shakir nel ruolo del suo partner Jet Black, Daniella Pineda nel ruolo della femme fatale Faye Valentine, Alex Hassell nel ruolo del rivale di Spike, Vicious ed Elena Satine nei panni della vecchia fiamma di Spike, Julia.

