Christopher Reeve: il doodle di Google dedicato all’interprete di Superman

Google ha voluto celebrare il 69esimo compleanno di Christopher Reeve con un doodle in ricordo dell'interprete di Superman.

25—Set—2021 / 11:28 AM

Tutti gli appassionati di cinecomics hanno nel cuore Christopher Reeve, il primo Superman cinematografico, a cui Google ha dedicato oggi, 25 settembre, un doodle in sua memoria. Questo perché siamo nel giorno del compleanno del compianto attore.

Il doodle di Google dedicato a Christopher Reeve celebra l’interprete di Superman mostrandolo nella condizione in cui si è trovato ad affrontare la parte finale della sua vita. Nel 1995, infatti, a causa di un incidente a cavallo, Reeve si è trovato con il midollo spinale compromesso.

Christopher Reeve è morto all’età di 52 anni nel 2004, ed oggi avrebbe compiuto 69 anni. La sua interpretazione nel Superman di Richard Donner del 1978 è divenuta iconica, e lo ha portato a lavorare nella saga per altri tre film.

Per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori quelle pellicole sono diventate un punto di riferimento per realizzare film sui supereroi. Su tutti Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios, che ha sempre dichiarato che i Superman di Richard Donner e Christopher Reeve rappresentano l’ispirazione principale per il Marvel Cinematic Universe.

Reeve dopo l’incidente ha partecipato anche ad un remake de La Finestre sul Cortile, film in cui ha vestito i panni del personaggio interpretato in precedenza da James Stewart.