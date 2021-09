Mark Millar: il nuovo progetto Netflix avrà dei supereroi vampiri protagonisti

Dopo Jupiter Legacy Mark Millar è pronto a lanciare un nuovo progetto Netflix che partirà da una serie a fumetti, e che dovrebbe espandersi in un contenuto da portare sullo schermo: il nuovo titolo è Night Club, e mette al centro dei supereroi vampiri.

Ecco le prime immagini dedicate a Night Club, il nuovo progetto Netflix di Mark Millar.

Gli artwork sono stati realizzati da Greg Capullo, Ben Templesmith e Ben Oliver. La serie a fumetti verrà pubblicata nel 2022 per Image Comics. Al centro della storia ci saranno un gruppo di adolescenti che verranno morsi da dei vampiri, ottenendo dei poteri solitamente legati proprio ai succhiasangue.

Parlando a SyFy lo stesso Millar ha dichiarato:

Si tratta di un’idea così ovvia che mi sembra strano che nessuno l’abbia mai utilizzata, anche perché vampiri e supereroi hanno praticamente tutto in comune. Quando ho buttato giù questa idea, proponendola come possibile franchise televisivo, l’abbiamo tutti adorata, ed avevo in mente in maniera molto forte la versione a fumetti. I personaggi faranno il loro esordio assoluto sui fumetti con il nuovo anno.