Josée, la Tigre e i Pesci: due clip dal film d’animazione di Kotaro Tamura

Anime Factory rivela due nuove clip in italiano da Josée, la Tigre e i Pesci, film d'animazione in arrivo nelle sale il 27 settembre.

Si intitolano “Incontro-scontro” e “L’origine di Josée” le due clip inedite pubblicate da Anime Factory su YouTube in attesa dell’uscita di Josée, la Tigre e i Pesci, nelle sale, prevista per il 27 settembre.

Realizzato dallo STUDIO BONES, celebre per molti titoli di successo come My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, Josée, la Tigre e i Pesci è una storia di formazione che racconta la relazione tra Josée, un’artista disabile di talento e Tsuneo, un laureando in biologia marina, che si incontrano per caso e si scoprono attratti l’uno dall’altro.

Sinossi del film:

Tsuneo è uno studente universitario che lavora part-time. Un giorno s’imbatte in un’anziana signora intenta a spingere un’enorme carrozzina al cui interno c’è Josée, una ragazza colpita da paralisi cerebrale incapace di muovere le gambe, che si fa chiamare come l’eroina di un romanzo di Françoise Sagan. Frequentandola, nonostante il guscio in cui la ragazza sembra essersi rinchiusa, Tsuneo scopre che il vero nome della giovane è Kumiko ed inizia ad essere sempre più attratto da lei.

Leggi anche: