Per acquistare un iPhone 13 un italiano deve lavorare per 124 ore

Una ricerca confronta il potere d'acquisto con il prezzo locale del nuovo iPhone 13. In media in Italia servono 124 ore lavorative per acquistarlo, in Brasile 690.

Prezzi alti e salari bassi, per acquistare un nuovo iPhone 13 un italiano deve lavorare per circa 124 ore. Il dato è ovviamente calcolato sulla base dei salari medi del nostro paese e sul prezzo + IVA scelto da Apple per vendere i suoi smartphone in Italia.

L’Italia si posiziona così ventitreesima nella classifica a cura di SuperMarket, sotto la Francia – dove bastano 90,5 ore di lavoro – ma sopra la Spagna, dove i consumatori devono lavorare in media 133,3 ore per mettere le mani su un nuovo iPhone 13.

Senza grosse sorprese, il miglior rapporto tra potere d’acquisto e prezzo locale dell’iPhone 13 lo troviamo in Svizzera, dove in media ai residenti basta meno di una settimana lavorativa per poter acquistare il nuovo device. Malissimo il Brasile dove non soltanto l’iPhone 13 viene proposto ad un prezzo indecentemente alto, ben 1.449 dollari per il modello da 128 GB, ma i salari medi sono anche piuttosto bassi. Per acquistarlo il brasiliano medio deve lavorare in media per 86 giorni, ossia 690 ore.

Fanno ancora peggio Filippine (775 ore) e India (724 ore). In questi ultimi due casi c’entrano più che altro i salari medi, mentre in Brasile il prezzo di vendita dello smartphone è più alto che in qualsiasi altro mercato.

Il prezzo più basso è invece proposto ad Hong Kong, 874$ per il modello da 128GB, tant’è che con un salario medio basta una settimana lavorativa.