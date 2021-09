Nreal, la startup cinese che produce occhiali per la realtà aumentata

Mentre Facebook e Apple sono in competizione per presentare i primi veri e propri occhiali smart per la realtà aumentata, forse è il caso di guardare con estrema attenzione anche a quello che succede in Cina, dove la startup Nreal non solo continua a ricevere investimenti multi-milionari, ma ha già presentato un paio di occhiali AR funzionanti.

Il prodotto di punta della startup si chiama Nreal Light. Sono occhiali smart con funzionalità in realtà aumentata e pesano meno di 100 grammi. In Cina devono ancora uscire, paradossalmente, mentre alcune prime unità sono già state vendute in alcuni paesi, tra cui Corea, Giappone, Germania e Spagna. Vodafone è uno dei partner ufficiali di Nreal e si occupa di distribuire il device in alcuni paesi europei.

Oggi la Nreal può contare su un imponente budget di oltre 700 milioni di dollari. Nel 2022 valuta di entrare finalmente nel suo mercato domestico, la Cina, e forse anche negli Stati Uniti d’America e altre nazioni.

Viste queste premesse, non stupisce che la Nreal sia stata la prima azienda cinese a vincere il premio “Best of CES” del popolare magazine specializzato Engadget.

Tra pochissimo Nreal presenterà un secondo paio di occhiali smart con realtà aumentata e realtà mista. “Saranno più leggeri dei Light”, promette l’azienda.