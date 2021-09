IT – Cary Fukunaga racconta: “Volevo fare un film in stile Shining, ma gli Studios erano contrari”

Cary Fukunaga ha raccontato al The Hollywood Reporter che la sua versione di IT doveva essere in stile Shining, ma la produzione era contraria.

In un mondo parallelo esiste la versione di IT realizzata da Cary Fukunaga, che per questioni creative si è allontanato dalla produzione del film horror, portando successivamente Andy Muschietti a prenderne il posto. Fukunaga ha però raccontato di recente qualcosa della sua esperienza, rivelando che avrebbe voluto fare una versione di IT in stile Shining.

Ecco le sue parole:

Sono stato a lavoro sul film per quattro o cinque anni con la Warner, prima che passasse alla New Line Pictures, che ne prese la direzione poco prima si entrasse in produzione. La loro visione però era diversa dalla mia. Io volevo fare un film drammatico con elementi horror, in stile Shining, mentre loro volevano fare un qualcosa in stile Annabelle. Eravamo sconnessi.

In passato Fukunaga ha anche detto che l’intenzione della produzione era quello di realizzare un horror blockbuster, in grado di fare incassi e che fosse poco disturbante. Il regista però ha dichiarato: “Volevano che facessi una sceneggiatura inoffensiva, convenzionale. Ma se tratti materiale di Stephen King non puoi essere inoffensivo”.

In effetti i film di IT realizzati da Andy Muschietti si sono rivelati un vero e proprio successo commerciale.