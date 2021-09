Google Calendar integrerà Google Chat per migliorare la comunicazione

Google ha ufficialmente lanciato un nuovo update per Google Calendar, il quale si pone l’obiettivo di minimizzare quanto possibile la quantità di email che gli utenti hanno modo di scambiarsi per l’organizzazione delle riunioni. Grazie a una vera e propria integrazione con Google Chat, Calendar permette ora di usare i promemoria al fine di inviare dei messaggi veloci, i quali permettono quindi di comunicare informazioni brevi nel giro di pochissimi passaggi.

Capita infatti di dover avvisare del fatto che si avrà un ritardo per una determinata riunione programma su Calendar, e grazie al metodo in questione avvisare gli altri utenti sarà decisamente più facile. Stando a quanto dichiarato su Google, il tutto è pensato proprio per questo utilizzo, ma non manca anche la possibilità di inviare documenti e materiali agli altri colleghi in maniera decisamente più veloce. La compagnia era a conoscenza del fatto che il metodo di comunicazione principale in questi casi erano le email, e ha deciso di rendere il processo potenzialmente meno meccanico per molti.

Grazie all’update, la chat è affiancata agli eventi del Calendar, il che permette di scegliere velocemente quale metodo utilizzare per comunicare con gli altri partecipanti. Come specificato, la novità è già in fase di rilascio (che potrebbe durare diversi giorni) per coloro che fanno parte del programma Google Workspace Rapid, mentre verrà resa disponibile per tutti già a partire dalla giornata del 4 ottobre.

Fa sicuramente piacere vedere come Google stia migliorando i suoi servizi al fine di migliorare la comunicazione fra gli utenti, occupandosi di fornire a questi quanti più mezzi possibile per un’esperienza comoda e immediata. Come sottolineano le parole del colosso tra l’altro, non abbiamo a che fare con una feature sperimentale, e l’integrazione di Google Chat in Google Calendar sembra infatti pensata per durare nel tempo.