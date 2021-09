Bill Gates punta sulle coltivazioni idroponiche completamente automatizzate

La Breakthrough Energy Ventures di Bill Gates punta sull’agricoltura sostenibile curata dai robot. Iron Ox è una startup californiana che produce robot collegati con un sistema idroponico, secondo l’azienda consumano il 90% di acqua in meno rispetto alle tecniche di coltivazione attualmente in uso negli USA.

Soprattutto grazie all’aiuto della colazione di imprenditori fondata da Bill Gates, la Iron Ox ha appena chiuso con successo un round di nuovi investimenti da oltre 50 milioni di dollari. L’azienda testerà il suo sistema all’interno di una serra da 930 metri quadrati. Il sistema sarà quasi interamente automatizzato: un robot trasporterà costantemente i raccolti di basilico verso nuove destinazioni, mentre un braccio robotico – grazie a dei sensori – è in grado di monitorare i livelli di acidità e nitrati nell’acqua, in modo da garantire una crescita sostenibile e salutare.

Il punto di forza della tecnologia sviluppata dalla Iron Ox è che non viene buttato nulla, o quasi. Tutte le risorse vengono riutilizzate in modo maniacale. Questo è vero soprattutto per l’acqua, da qui il risultato di consumarne il 90% in meno rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali.

Iron Ox sta anche lavorando alla costruzione di una colossale serra di 50mila metri quadrati in Texas, ad una ventina di minuti d’auto da Austin.