YouTube Premium: in beta la possibilità di scaricare i video

Dopo anni in cui gli utenti si sono affidati a siti di terze parti per il download dei video su desktop, YouTube è pronto ad aggiungere la feature in questione.

Nel corso degli anni, moltissimi utenti si sono trovati a scaricare video dalla piattaforma di YouTube. Che si trattasse di voler possedere una copia di file potenzialmente removibili dal sistema, magari al fine di poterli guardare nuovamente in seguito, o ad esempio ottenere determinati spezzoni per alcuni lavori di editing, era comunque necessario affidarsi a siti e software di terze parti, non realizzati da Google e di conseguenza anche potenzialmente pericolosi.

Parliamo nello specifico di quanto avviene per sistemi desktop, che adesso – come riportato sulle pagine di Android Police – hanno modo di poter scaricare i video in via ufficiale, anche nel caso in cui vogliano riprodurli dopo aver effettuato il download per via di una connessione ballerina. C’è da specificare che la novità è per il momento ancora in fase di test, ed è stata scovata da dei tipster, che però hanno segnalato come sia necessario un abbonamento a YouTube Premium per procedere con le operazioni.

Grazie alla funzionalità è attualmente possibile scegliere in quale qualità scaricare i filmati, con 1080p che per il momento risulta il massimo, e anche rimuovere i file locali precedentemente scaricati. Si può accedere al tutto recandosi su “youtube.com/feed/downloads” o dal menu di navigazione. La feature dovrebbe funzionare sia su Windows che su MacOS e ovviamente Chrome OS, e pare sia pronta a uscire dalla fase di test esattamente nella giornata del 19 ottobre.

Staremo a vedere se in seguito alla conclusione di questa prima fase gli utenti avranno modo di continuare a utilizzare la funzionalità, e se resterà in futuro “ancorata” a YouTube Premium, non venendo resa disponibile per tutti. C’è da considerare però che i servizi di terze parti per effettuare le operazioni di download restano ancora per il momento attivi, e che Google potrebbe scegliere di scartare la novità.