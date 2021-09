Venom: La Furia di Carnage – Il film durerà un’ora e mezza

22—Set—2021 / 9:53 AM

90 minuti, il tempo di una partita di calcio, o se volete esprimerlo in maniera alternativa: un’ora e mezza, questa sarà la durata di Venom – La Furia di Carnage, che così come il primo lungometraggio dedicato cercherà di non andare oltre con il minutaggio, provando ad essere essenziale.

In questo caso però la durata di un’ora e mezza di Venom – La Furia di Carnage si rivela essere ancora più breve rispetto a quella del primo Venom, che ha un minutaggio di un’ora e 52 minuti. A confermare il tutto è stato il regista Andy Serkis, che ha dichiarato:

Volevamo che questo film fosse una corsa spasmodica, ed un qualcosa di rapido e muscolare, non un lungometraggio che si soffermasse molto con le descrizioni. Ma, detto questo, credo che siamo riusciti a bilanciare il tutto, dando spazio ad i vari personaggi, e questo dà la sensazione che venga dato importanza ad ogni cosa, senza creare una sorta di continuo salto da una scena d’azione all’altra.

Venom – La furia di Carnage è il sequel del film del 2018 con protagonista Tom Hardy nel ruolo dell’antieroe Eddie Brock, che entra in simbiosi con l’entità conosciuta nei fumetti Marvel come Venom.

Il film uscirà il 14 ottobre.