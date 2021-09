The Big Bang Theory: inizialmente Penny doveva essere completamente diversa

Il pilot iniziale di The Big Bang Theory mostrava una Penny completamente diversa da quella interpretata da Kaley Cuoco nella serie TV.

Gli appassionati di The Big Bang Theory hanno tutti i protagonisti della serie TV nel cuore, ed anche la Penny di Kaley Cuoco è una figura molto amata, ma, inizialmente, il personaggio simpatico che tutti conosciamo doveva essere completamente diverso.

Secondo il pilot che era stato pianificato la Penny iniziale che doveva comparire in The Big Bang Theory doveva essere una figura dura, indurita dalla strada, ma molto vulnerabile dentro. Inoltre il nome iniziale era Katie e non Penny, ed a interpretarla doveva essere Amanda Walsh.

Lo stesso Chuck Lorre ha dichiarato sul progetto iniziale:

Era tutto un casino, e non a causa degli attori, ma perché non avevamo capito bene i personaggi. Abbiamo dovuto attraversare questa fase fallimentare per capire che se una donna entrava nell’ecosistema di Sheldon e Leonard doveva essere gentile con loro, perché si tratta di persone vulnerabili.

Andata in onda per 279 episodi a partire dal 2007, The Big Bang Theory è stata un vero e proprio fenomeno nel mondo dei serial TV, ricevendo svariati premi tra cui dieci Emmy e generando uno spin-off, Young Sheldon. Nel cast, oltre a Kaley Cuoco, ricordiamo Johnny Galecki e soprattutto Jim Parsons nei panni dell’iconico Sheldon Cooper.