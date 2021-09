Pluto TV è una nuova piattaforma per lo streaming on-demand gratuita (ma c’è la pubblicità)

Arriva anche in Italia Pluto TV, televisione in streaming completamente gratuita ma con le pubblicità. Il servizio debutterà il 28 ottobre.

Arriva anche in Italia Pluto TV, nuova piattaforma per lo streaming on-demand di proprietà di ViacomCBS Inc. A differenza di Netflix o altre soluzioni simili, il servizio è completamente gratuito. In compenso ci sono delle interruzioni pubblicitarie.

Il servizio sarà ufficialmente accessibile dall’Italia il prossimo 28 ottobre.

Pluto TV ha già oltre 52 milioni di utenti attivi distribuiti in 25 diversi paesi e tre continenti. ViacomCBS definisce Pluto TV come il primo servizio digitale FAST, ossia Free Ad-Supported Television. È un servizio parallelo e complementare a Paramount+, piattaforma sempre di Viacom e in arrivo in Italia il prossimo anno.

ViacomCBS sta rapidamente espandendo la propria impronta globale nel settore streaming offrendo al pubblico una vasta library di contenuti di qualità attraverso le piattaforme gratuite e a pagamento. Con Pluto TV, e presto anche Paramount+, il nostro eco-sistema diversificato trasformerà il mercato italiano dello streaming

ha detto Jaime Ondarza, a capo della divisione South Europe di ViacomCBS.

Un altro elemento interessante da sottolineare è che per accedere ai contenuti di Pluto TV non sarà nemmeno necessario creare un account. Si apre l’app o il sito internet e si sceglie cosa guardare. Pluto TV proporrà già dal lancio migliaia di ore di contenuti.

Per esplorare il nuovo servizio di ViacomCBS sarà sufficiente collegarsi a www.pluto.tv, oppure scaricare l’omonima app già disponibile sugli store di iOS e Android. C’è anche l’app per smart TV, che trovate negli store di LG e Samsung, oppure in quelli di Amazon Fire TV e Android TV.

Al lancio Pluto TV offrirà 40 diversi canali tematici, per format – Film, documentari e Serie – o per genere di riferimento (commedia, thriller, ecc). Non mancano nemmeno i canali per bambini.