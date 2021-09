Microsoft Surface Go 3 è ufficiale, avrà nuovi processori Intel

Microsoft Surface Go 3 è stato ufficializzato da parte del colosso di Redmond durante la sua ultima conferenza, scopriamo i dettagli sul prodotto in questione.

Nonostante il Microsoft Surface Go riesca ancora oggi a risultare un best buy per moltissimi utenti che non desiderano un dispositivo troppo performante, che invece si presenti a un prezzo piuttosto conveniente, delle novità sono arrivate. Microsoft non si è fermata di certo al device in questione, e ha deciso di presentare un nuovo modello piuttosto simile al Surface Go 2 per diversi dettagli, ma con alcune importanti implementazioni. Parliamo del Surface Go 3, svelato nel corso dell’evento tenuto nella giornata di oggi, scopriamo quindi tutti i dettagli.

Troviamo per quel che riguarda il pannello la solita configurazione da 10,5 pollici con risoluzione 1920 x 1080, e non ci sono cambiamenti anche per quel che concerne camere, porte, speaker, e dimensioni, confondere i modelli l’uno con l’altro è particolarmente facile. Tuttavia, la novità si presenta sotto la scocca, dato che agli utenti viene data la possibilità di scegliere fra un Intel Pentium Gold 6500Y o Intel Core i3-10100Y, un miglioramento netto rispetto alla precedente iterazione del prodotto che dovrebbe fornire fino al 60% di performance in più.

Come spiegato, il dispositivo girerà su Windows 11 e supporterà il riconoscimento facciale con Windows Hello, e anche se non abbiamo ancora dettagli precisi in merito alla batteria si parla di un uso che potrà durare anche un giorno intero, assolutamente indicato per un dispositivo 2 in 1 realizzato al fine di consentire la corretta portabilità.

Per quel che riguarda prezzi e disponibilità, troviamo un debutto fissato per la giornata del 5 ottobre 2021, e un totale di 3 configurazioni presenti al momento, con le tastiere acquistabili a parte sul Microsoft Store per 99,99€ quando si avvia il procedimento per finalizzare il preordine dei dispositivi in questione.