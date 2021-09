Fast and Furious: Sung Kang vuole un film R-Rated

Un Fast and Furious R-Rated, cioè vietato ai minori, questo è quanto ha proposto Sung Kang, interprete di Han nel popolare franchise, che si è espresso sull’importanza della saga, ma anche sul fatto che sarebbe interessante proporre un lungometraggio più dark e con meno limiti.

Queste sono le parole di Sung Kang a ScreenRant:

Mi piacerebbe vedere un Fast and Furious R-Rated, un qualcosa di molto oscuro, sarebbe bello vedere fino a che punto si potrebbe arrivare. Non so quale personaggio potrebbe esserci, qualcuno di dark, molto dark. Sarebbe davvero interessante una cosa del genere.