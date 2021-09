After 3: trailer dal sequel in arrivo su Amazon Prime Video il 29 ottobre

Inizialmente previsto per l'arrivo in sala, il terzo capitolo della serie After arriverà invece su Amazon Prime Video il 29 ottobre: ecco il nuovo trailer.

After 3, l’atteso terzo capitolo della serie tratta dai romanzi best seller di Anna Todd, ha infine saltato la sala, dove doveva arrivare il primo settembre grazie a Leone Film Group e 01 Distribution. L’approdo, ora, è direttamente una piattaforma streaming, per la precisione Amazon Prime Video, che lo caricherà in piattaforma a partire dal 29 ottobre.

Attualmente, su Prime Video sono disponibili entrambi i primi due film: solo il secondo, però, è compreso nel catalogo degli abbonati, mentre il primo prevede (almeno per ora) un piccolo costo di noleggio.

Il primo film della saga ha debuttato al 1° posto del box office in 17 territori internazionali e ha incassato oltre 70 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia ha superato i 6 milioni di euro al box office, e After 2, uscito in sala il 2 settembre 2020, ha superato i 4 milioni di euro. I film sono tratti dalla fortunata saga di libri di Anna Todd: nata online da una fanfiction, è diventata in poco tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult, pubblicato in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie con Sperling& Kupfer. After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute.

Questa la sinossi ufficiale:

È proprio quando Tessa deve prendere le decisioni più importanti della sua vita che i segreti della sua famiglia riemergono mettendo in discussione i suoi piani e la sua relazione.

Leggi anche: