Telegram si aggiorna, arriva la registrazione delle dirette

Ancora una volta, Telegram si è aggiornato con diverse novità per gli utenti. Non parliamo di un update mastodontico, visto che troviamo nello specifico solamente un totale di 4 principali aggiunte, ma c’è da dire che alcune di queste potrebbero risultare particolarmente interessanti, con la registrazione delle dirette che sarà forse in grado di cambiare di molto il modo in cui alcuni utenti utilizzano la piattaforma di messaggistica. Senza perderci in chiacchiere, passiamo quindi allo scoprire tutti i cambiamenti confermati per l’app.

Grazie ai designer di Telegram, sono stati creati 8 nuovi temi che possono essere applicati senza troppi passaggi a ogni specifica chat privata. A partire dall’update, tutte le conversazioni saranno infatti personalizzabili, e i nuovi temi potranno offrire effetti davvero interessanti per questo, rendendo la possibilità di riconoscere le conversazioni molto più facile. Sono in arrivo nuovi temi, e ognuno è ottimizzato sia per la funzione diurna che per quella notturna.

Le emoji interattive si evolvono, dato che mandandone una in un messaggio come singolo carattere, si potrà ora premere sul tutto al fine di scatenare effetti a schermo intero davvero accattivanti, visualizzabili solo nel caso in cui si stia utilizzando l’ultima versione di Telegram. Per quel che concerne i piccoli gruppi, è ora possibile premere su un messaggio al fine di vedere chi lo ha visualizzato nello specifico, con i dati che però verranno salvati solamente per 7 giorni.

Una delle feature più interessanti dell’update riguarda la possibilità di registrare in pochissimi passaggi le dirette, come anche le chat video. Per il momento si tratta di una novità che solamente gli amministratori avranno modo di sfruttare, semplicemente scegliendo se orientare il tutto in verticale o orizzontale. Come spiegato nelle note ufficiali della compagnia, i file verranno automaticamente inseriti all’interno dei Messaggi Salvati.