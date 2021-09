Netflix diventa gratis in Kenya, la strategia per sfondare nel mercato emergente

Gli utenti del Kenya potranno accedere a molti dei contenuti del catalogo di Netflix gratuitamente. La mossa è stata presa per aumentare gli abbonati al servizio in un mercato emergente considerato dall’azienda strategicamente importante. Per accedere alla parte di catalogo gratuita, gli utenti non dovranno fare altro che scaricare e avviare l’app per Android.

La cosa interessante è che non si tratta nemmeno di una formula ‘freemium’. È sufficiente creare un account, ma non è necessario inserire i dati di una carta di credito o di un altro metodo di pagamento. Netflix non prevede nemmeno di inserire interruzioni pubblicitarie o altri strumenti di monetizzazione.

“Se non avete mai visto i contenuti di Netflix – e in Kenya molti non lo hanno mai fatto – questo è un ottimo modo per provare il nostro servizio”, si legge nel comunicato dell’azienda. Netflix in futuro potrebbe replicare questa strategia anche in altri mercati in via di sviluppo, specie dove l’azienda fa ancora molta difficoltà a raggiungere un pubblico vasto.

L’offerta è un’esclusiva dell’app mobile per Android. Non è possibile accedere ai contenuti gratuiti da laptop o altri device, incluse le smart TV. Gli utenti potranno decidere di accedere a tutto il catalogo di Netflix sottoscrivendo un normale abbonamento al servizio.