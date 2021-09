Jeff Bezos donerà 1 miliardo di dollari per salvare gli animali in via d’estinzione

Jeff Bezos donerà oltre 1 miliardo di dollari per la salvaguardia degli animali in via d'estinzione e di alcune popolazioni indigene.

Attraverso la sua fondazione Earth Fund, Jeff Bezos donerà oltre 1 miliardo di dollari ad una serie di iniziative per salvare gli animali in via di estinzione. Il patron di Amazon si è dato l’ambizioso obiettivo di preservare almeno il 30% delle specie in via d’estinzione entro la fine del 2030. Gli investimenti saranno mirati in alcune regioni specifiche. Sono il bacino del fiume Congo, l’Oceano Pacifico tropicale e le Ande Tropicali.

Parte degli investimenti verranno destinati anche ad iniziative per preservare le popolazioni indigene e mettere in salvo il loro stile di vita. Saranno proprio le popolazioni locali a giocare un ruolo prezioso nelle campagne di salvaguardia della fauna a rischio, ha spiegato la fondazione.

Gli sforzi dell’Earth Fund tengono in considerazione i gravi rischi posti dai cambiamenti climatici a diverse specie animali. “Lavorando assieme, possiamo unire i benefici della vita moderna e del mondo della natura”, si legge nel comunicato stampa con cui è stata annunciata la donazione da oltre 1 miliardo di dollari. “Spero che possa ispirare altre persone ad impegnarsi e donare denaro per la salvaguardia delle specie a rischio, proteggere la natura e contrastare il cambiamento climatico”, ha aggiunto Jeff Bezos.