James Bond: per Daniel Craig non può essere interpretato da una donna

Il quasi ex James Bond, Daniel Craig, ha dichiarato che il personaggio non può essere interpretato da una donna per un motivo preciso.

Daniel Craig darà l’addio a James Bond subito dopo No Time to Die, ma l’interprete ha voluto chiarire che il suo posto non dovrebbe essere preso da una donna. L’attore, intervistato da Radio Times, è stato incalzato con una domanda apposita sulla possibilità di un James Bond al femminile, e non ha esitato a dare una risposta.

Ecco le sue parole:

La questione è semplice: ci sono parti migliori per le donne e per gli attori di colore. Perché una donna dovrebbe interpretare James Bond quando ci sono dei ruoli altrettanto importanti, ma indirizzati direttamente ad una donna?

L’aspetto particolare di tutto ciò è che in No Time to Die ci sarà una 007 donna: stiamo parlando di Lashana Lynch, che rileverà in qualche modo il numero di James Bond, anche se non si tratterà effettivamente di una nuova Bond.

Il dibattito comunque resta aperto, anche perché negli ultimi anni si è parlato anche di un James Bond di colore, con Idris Elba che è stato considerato da diversi appassionati come l’interprete ideale per la parte.

Intanto No Time to Die arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 30 settembre.