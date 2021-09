House of Gucci: Lady Gaga protagonista delle nuove immagini

Lady Gaga è la protagonista delle nuove immagini diffuse dedicate al film House of Gucci in uscita a dicembre in Italia.

Tra i grandi protagonisti di House of Gucci ci sarà anche Lady Gaga, che interpreterà il personaggio di Patrizia Reggiani, e le nuove foto dedicate al film mettono in evidenza proprio il character interpretato dalla popolare cantante.

Qui sotto trovate le nuove immagini di Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci.

House of Gucci è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci. La casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

A dirigere il film è il grande Ridley Scott, mentre il cast è composto da Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver Jeremy Irons, Al Pacino e Salma Hayek. House of Gucci sarà basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed di Sara Gay Forden. L’adattamento è sceneggiato da Roberto Bentivegna e sarà prodotto da Scott con Scott Free Productions, Giannina Scott e Kevin Walsh.

Il lungometraggio è atteso in Italia per il 3 dicembre.