Trailers FilmFest: Al via le votazioni per il premio del pubblico

Si terrà a Milano, presso l’Anteo – Palazzo del Cinema, per il sesto anno consecutivo il Trailers FilmFest, giunto alla sua diciannovesima edizione dal 13 al 15 ottobre 2021, diretto da Stefania Bianchi e presentato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva. Tornano dunque protagonisti i migliori trailers cinematografici della stagione, i poster, i pitchtrailer e i booktrailer.

Continuano anche in questa edizione le collaborazioni con le Università. Alla IULM – Università si terrà il workshop “Realizzare un trailer” curato da Daniele Cametti Aspri, art director di VISIONI CONDIVISE per conoscere da vicino, insieme ad un trailermaker il mondo dei trailers cinematografici e gli strumenti creativi necessari. Al via, inoltre, il concorso per assegnare il premio del pubblico al Miglior Trailer della stagione cinematografica, che si può votare dal sito ufficiale del festival, www.trailersfilmfest.com.

Il concorso dei migliori trailer, vero protagonista del Trailers FilmFest vedrà in gara, come tradizione, trenta lavori selezionati tra i film usciti nelle sale italiane nella stagione 2020/2021. I trenta trailer, divisi per le tre selezioni ITALIA, EUROPA e WORLD e scelti dal Comitato del festival, saranno in seguito votati da una Giuria di qualità che verrà svelata prossimamente. La Giuria sceglierà, per ciascuna selezione, il Miglior Trailer Italiano, il Miglior Trailer Europeo e il Miglior Trailer World.

Trailers FilmFest è un festival dal format originale e con una forte vocazione a sperimentare ed esplorare nuovi stili e nuovi linguaggi ed è riconosciuto come il più importante evento di settore per fare il punto su dove siamo, come ci stiamo evolvendo e quali saranno i modelli futuri della comunicazione e promozione culturale. L’ingresso è gratuito e previa presentazione del Green Pass fino a esaurimento posti.

Questi i 30 trailer in concorso:

-SELEZIONE ITALIA-

SUL PIÙ’ BELLO

LACCI

PADRENOSTRO

MISS MARX

LE SOREELLE MACALUSO

FUTURA

LOCKDOWN ALL’ITALIANA

ATLAS

SI VIVE UNA VOLTA SOLA

LA TERRA DEI FIGLI

-SELEZIONE EUROPA-

UNDINE – UN AMORE PER SEMPRE

IMPREVISTI DIGITALI

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

UN ALTRO GIRO

THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA

VOLAMI VIA

LA CASA IN FONDO AL LAGO

TIGERS

CORPUS CHRISTI

LA VITA CHE VERRÀ – HERSELF

-SELEZIONE WORLD-

OLD

PALM SPRINGS

ENDLESS

NOMADLAND

MINARI

STORM BOY – IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE

PANGUIN BLOOM

FALLING – STORIA DI UN PADRE

IL SACRO MALE

FINO ALL’ULTIMO INDIZIO

I 10 poster in gara, invece, sono quelli di:

IL CATTIVO POETA

SCHOOL OF MAFIA

ATLAS

SI VIVE UNA VOLTA SOLA

STATE A CASA

LE SORELLE MACALUSO

LA TERRA DEI FIGLI

MISS MARX

LOCKDOWN ALL’ITALIANA

I PREDATORI

