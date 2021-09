Tesla, ecco come funziona la beta di FSD: “bisognerà essere piloti eccellenti per provarla”

Presto Tesla rilascerà la nuova beta di FSD, un pacchetto che include diversi ADAS avanzati e funzioni di guida semi-autonoma. La beta non sarà disponibile per tutti i proprietari di auto Tesla, al contrario il programma di testing è estremamente selettivo e solo un numero limitato di clienti potranno provare in anticipo – e su strada – la nuova tecnologia.

Per accedere alla beta di Tesla FSD bisognerà dimostrare di essere degli automobilisti eccellenti

In queste ore, Elon Musk ha fornito nuovi dettagli sulle modalità di accesso al programma di beta. Bisognerà dimostrare di essere degli automobilisti eccellenti. Per farlo sarà necessario condividere con l’azienda i dati sulle proprie performance di guida. L’auto monitorerà lo stile di guida per sette giorni di fila.

“Bisogna essere degli automobilisti eccellenti per poter non guidare, forse sarà la nuova norma”, ha sottolineato con ironia Hiromichi Mizuno, membro del CDA di Tesla.

Pronta la risposta di Elon Musk: “Ironia della sorte, in questa fase è vero. La beta di FSD può dare la falsa impressione di essere così eccellente da non rendere necessario un atteggiamento vigile da parte dell’automobilista. Invece è fondamentale. Inoltre ogni membro della beta che non si dimostrerà super attento sarà cacciato dal programma. Oggi la beta conta 2000 persone che da oltre un anno stanno provando FSD senza incidenti. Questo primato deve rimanere invariato“.

Ironically, yes at this time. FSD beta system at times can seem so good that vigilance isn’t necessary, but it is. Also, any beta user who isn’t super careful will get booted.

2000 beta users operating for almost a year with no accidents. Needs to stay that way.

