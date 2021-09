La Scelta di Anne – L’Événement: il film Leone d’Oro arriva in sala il 4 novembre

Il film premiato quest’anno con il Leone d’Oro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia uscirà nelle sale italiane il 4 novembre, con il titolo La Scelta di Anne – L’Événement, distribuito da Europictures: in occasione dell’annuncio vi mostriamo anche le prime quattro foto rilasciate ufficialmente dal distributore italiano.

La pellicola, diretta da Audrey Diwan ed interpretata da Anamaria Vartolomei e Pio Marmai, oltre al Leone D’oro si è aggiudicata altri premi collaterali, tra cui Il FIPRESCI AWARD (assegnato dalla stampa estera) e il Premio Arca CinemaGiovani 2021, ed è tratto dal romanzo autobiografico di Annie Ernaux.

Dichiara Lucy De Crescenzo, CEO di Europictures:

Sono molto felice di questo importante riconoscimento ed orgogliosa come donna di distribuire questo film così potente, che difende un diritto importante per le donne che fino a poche decine di anni fa era negato anche nel nostro paese. Sembra incredibile ma ancora in 16 paesi l’aborto è considerato un crimine e quello che sta succedendo in Texas ci fa capire come la battaglia è ancora lunga. Grazie alla regista per aver realizzato un film così necessario. Non vediamo l’ora di farlo vedere al pubblico in sala.