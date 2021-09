Google sta lavorando a due smartphone Pixel pieghevoli?

E’ ormai noto da tempo che Google sta lavorando al suo primo smartphone pieghevole. Nome in codice: Pixel Passport. Dovrebbe uscire entro la fine del 2021, e per il momento questo è tutto quello che sappiamo. O meglio, quello che sapevamo perché un nuovo rumor lascia intendere che Google stia lavorando a due diversi device pieghevoli.

La scoperta ci arriva da 9to5Google, che ha spulciato il codice della (ancora inedita) versione 12.1 di Android. E’ lì che fa la sua comparsa l’identificativo di uno smartphone non ancora presentato. Il device viene chiamato da Google ‘Jumbojack’. Sempre prendendo le informazioni da Android 12.1, sappiamo che lo smartphone in questione ha due schermi, uno dei quali si disattiva quando lo smartphone viene aperto completamente. Non conosciamo le dimensioni degli schermi in questione, ma probabilmente il device funziona come il Galaxy Fold, che ha uno schermo esterno più piccolo in modo da poter compiere alcune azioni senza dover aprire ogni volta lo schermo più grande.

Non sappiamo nemmeno se e quando il Pixel Jumbojack sarà mai presentato. Non è da escludere che possa essere il nome di un prototipo usato dagli ingegneri di Google per testare alcune funzioni ancora inedite, e non un vero e proprio prodotto pensato per essere venduto al grande pubblico.