Dune: la soundtrack ufficiale di Hans Zimmer è su YouTube

Hans Zimmer è senza dubbio tra i più noti e talentuosi compositori di colonne sonore della storia del cinema: elencare la quantità di film graziati dalle sue composizioni è arduo, e il suo lavoro più recente, con Dune, è magistrale come sempre, come possiamo ascoltare dall’intero disco, pubblicato su YouTube da WaterTower Music.

Si tratta di quasi un’ora e un quarto di musica, composta specificamente per il film di Denis Villeneuve. Recentemente, abbiamo ascoltato le composizioni del musicista tedesco anche in Wonder Woman 1984 ed Elegia americana, e presto potremo farlo in Army of Thieves, Top Gun: Maverick e nel prossimo 007, No Time To Die.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

