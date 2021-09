Dune debutta in Italia con più di due milioni di euro: è il miglior esordio del 2021

20—Set—2021 / 10:05 AM

Più di 2 milioni e 130mila euro: questo il risultato di Dune al suo esordio al botteghino italiano dopo quattro giorni di permanenza nelle sale. Un risultato che fa del film di Denis Villeneuve il miglior esordio sulla distanza dei quattro giorni di apertura fin dalle riaperture avvenute in aprile che il miglior esordio in generale di tutto il periodo pandemico per un titolo internazionale.

Sui tre giorni, il risultato era di oltre un milione e mezzo, dunque il titolo potrebbe avere una tenuta di tutto rispetto, soprattutto vista la situazione contingente. Questo, unito ai risultati internazionali (siamo a 36 milioni su 24 paesi, e mancano nazioni chiave come USA, Cina e UK all’appello) fa ben sperare per il futuro della (speriamo) saga, che dipenderà molto dai risultati al box-office.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

