Batman: The Audio Adventures, pubbliche le prime due puntate del nuovo radio drama

Tornano in auge i radio drama grazie alla produzione HBO Max dedicata al Cavaliere Oscuro, Batman: The Audio Adventures, anche su YouTube e Spotify.

C’era un tempo (ormai remoto) in cui gli sceneggiati radiofonici erano sulla cresta dell’onda. Poi arrivò la tv e molte cose sono cambiate, ma sembra che le buone idee non muoiano mai davvero: Batman: The Audio Adventures ne è la prova.

Si tratta di una serie di radio drama in dieci puntate, prodotta da HBO Max, che vede nuove, inedite avventure del Cavaliere Oscuro di Gotham City immerse in un’atmosfera noir. Le prime due puntate sono state lanciate sulla piattaforma streaming, ma sono ora disponibili (gratuitamente) in tutto il mondo anche su YouTube e Spotify.

Tra le voci scelte per dare corpo ai personaggi ritroviamo Jeffrey Wright (che tra le altre cose è la voce di Uatu l’Osservatore in What If…?) come Batman e Rosario Dawson nel ruolo di Catwoman. Tra i villain abbiamo anche Riddler, con la voce di John Leguizamo.

