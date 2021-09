Mad Max: Fury Road, i folli veicoli del film sono all’asta

C'è tempo fino al 26 settembre per piazzare un'offerta per uno o più dei veicoli utilizzati durante le riprese di Mad Max: Fury Road, il mitico film con Tom Hardy.

Capita abbastanza spesso di trovare all’asta memorabilia tratta dai film, e tra questa anche le automobili che vi compaiono, magari in maniera molto iconica: spesso, però, si ha a che fare con pezzi da museo che difficilmente possono andare su strada, per via delle modifiche realizzate per la resa scenica. Nel caso della folle asta dei veicoli di Mad Max: Fury Road, invece, i mezzi sono funzionanti e pronti per circolare, anche se potrebbe essere complicato parcheggiarli sotto casa!

Parliamo di tredici autovetture decisamente ingombranti e che si fanno notare, che Lloyds Classic Car Auctions sta mettendo all’asta online fino al 26 settembre, con offerte portate avanti via e-mail o via telefono.

Tutti i mezzi sono stati protagonisti di alcune scene del film, facendosi decisamente notare: a partire dalla Razor Cola – ovvero la XB Falcon Coupé che rappresenta l’elaborazione definitiva dell’Interceptor di Max – passando per la Chev Coupè di Nux (Nicholas Hoult), l’enorme blindocisterna, il Gigahorse di Immortan Joe e l’assurdo, quanto memorabile, Doof Wagon, con il suo carico di armi, casse e amplificatori per il chitarrista fiammeggiante.

Trovate tutte le info e le foto sul sito della casa d’aste, che accetta pagamenti anche in criptovalute, dato che vuole “superare la fine della civiltà”.

Chissà a quanto verranno vendute, alla fine: senza dubbio non saranno due spicci. Ma volete mettere con il poter urlare “Ammiratemi!” mentre sgommate uscendo dal parcheggio del supermercato?

Leggi anche: