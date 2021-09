Dune: Massimo Boldi pubblica una locandina scherzosa… ma viene frainteso

Come ogni blockbuster che si rispetti, anche Dune non si sta sottraendo alla legge dei meme e delle parodie, tra cui mettiamo in conto anche i poster parodia. Certo, non ci aspettavamo di vederne uno sul profilo ufficiale del noto comico Massimo Boldi, che ha pubblicato una storica foto di scena di Natale sul Nilo in cui lui e Christian De Sica sono sepolti nella sabbia.

Anteprima esclusiva del nuovo #Dune 🕳🕳🕳 Presto al cinema…?!🤔🎬🚀🛸😂😂😂 Posted by Massimo Boldi on Friday, September 17, 2021

La didascalia recita “Anteprima esclusiva del nuovo #Dune Presto al cinema…?!” accompagnato da svariate emoticon. La vignetta ha ricevuto una notevole dose di like (nel momento in cui scriviamo, più di 4300) ma sembra sia stata in gran parte fraintesa, perlomeno a giudicare dai commenti sottostanti, in cui i fan del popolare attore esprimono apprezzamenti e hype per il fantomatico film di prossima uscita, senza capire che si tratta, in realtà, palesemente di una parodia . Si tratta di un film di vent’anni fa, del resto, e sia Boldi che De Sica appaiono palesemente più giovani di adesso.

Aggiornamento: lì per lì non abbiamo fatto caso che la locandina è stata realizzata dall’artista IlCirox, e ripubblicata dalla pagina di Massimo Boldi senza citarlo. Ci scusiamo con l’autore per non aver notato prima il suo logo in calce all’immagine.

