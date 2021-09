No Time to Die: Daniel Craig commosso dà l’addio a James Bond (video)

Ecco il video di un Daniel Craig commosso mentre dà l'addio a James Bond, al set ed ai membri della squadra di lavoro di No Time to Die.

In una clip diffusa da Apple TV+ è stato mostrato Daniel Craig sul set di No Time to Die, mentre, parlando a tutta la squadra di lavoro, dava il suo addio al personaggio di James Bond, con il video mostra l’attore commosso e pieno d’emozione.

Ecco la clip dal set di No Time to Die con un Daniel Craig commosso.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last 𝒆𝒗𝒆𝒓 James Bond film. 🍸 @007 pic.twitter.com/xCqab3JK3z — Filmthusiast (@itsfilmthusiast) September 17, 2021

Nel filmato l’interprete dice alla squadra di lavoro:

Molti di voi hanno lavorato con me per tutti e cinque i film di James Bond, e so che è stato già detto molto su ciò che penso su questi lungometraggi. Posso però dire che ho adorato ogni secondo di queste produzioni, specialmente questi ultimi momenti, perché ho avuto la possibilità di lavorare con voi ogni giorno, e questo è stato uno dei più grandi privilegi della mia vita.

