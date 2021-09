The Sandman: la serie Netflix adatterà alcune delle storie a fumetti più complicate

Il produttore di The Sandman, David S. Goyer, ha rivelato che la serie TV di Netflix adatterà alcuni degli episodi più complicati del fumetto.

C’è molta attesa per la serie TV dedicata a The Sandman, tratta dai fumetti scritti da Neil Gaiman, ed a incuriosire ulteriormente ci ha pensato il produttore e sceneggiatore David S. Goyer, che in un’intervista a Collider ha parlato del fatto che al centro del telefilm verranno messe alcune delle storie più complicate presenti nei fumetti.

Ecco le parole di Goyer:

Penso che si tratti di un adattamento davvero fedele, ed alcuni dei singoli albi a fumetti adattati sono tra i più complicati scritti da Gaiman per Sandman. E sono davvero orgoglioso di ciò che siamo riusciti a fare.

Dopo queste parole è partita la caccia agli episodi più particolari e complicati di Sandman che la produzione potrebbe aver adattato. C’è da dire che già di per sé non si tratta di un fumetto semplicissimo. La serie, sceneggiata dallo stesso Gaiman, da David S. Goyer (anche produttore) e da Allan Heinberg, è diretta da Heinberg e sarà composta da undici episodi.

Ecco le parole di Neil Gaiman con cui l’autore ha provato a descrivere The Sandman: