PlayStation 5: il nuovo modello non è migliore o peggiore

Come hanno dimostrato dei nuovi test di PlayStation 5, la nuova revisione della console targata Sony non dovrebbe far preoccupare in alcun modo l’utenza.

Nel corso delle ultime settimane, alcuni giocatori sono andati in fermento per via di un presunto problema emerso con PlayStation 5. Non parliamo del fatto che la console risulti ancora introvabile per molti, a quasi un anno di distanza dal lancio in Italia, ma del nuovo modello della macchina targata Sony, il quale come dichiarato da Austin Evans offriva temperature leggermente più alte, pur costando uguale. Sin da subito non si è parlato grazie al video dello YouTuber di cambiamenti di cui preoccuparsi, ma la cosa non è purtroppo andata a genio all’utenza.

Forse pensando che il colosso nipponico avesse potuto lanciare un nuovo modello di PS5 senza prima testarlo a pieno, i fan si sono quindi preoccupati dei risultati che la console ha offerto nelle prime prove, e a quanto pare è stato tutto inutile. Sembra infatti che i test condotti da Austin Evans, il che si poteva anche notare dall’accuratezza di questi, e come in realtà l’uomo stesso aveva spiegato, non potevano essere precisi al 100%, visto che si è trattato di una misurazione della temperatura dell’aria che usciva dalla piattaforma.

Finalmente, Digital Foundry e Gamer Nexus hanno effettuato delle prove più precise, dimostrando dati alla mano che all’effettivo la nuova PlayStation non risulta non è né migliore né peggiore del precedente modello, ma semplicemente quasi uguale, visto che si parla di differenze neanche notabili da una persona comune senza gli strumenti adatti.

All’effettivo, a far preoccupare i giocatori c’è stato anche un dissipatore del device a tratti strano, visto che risulta molto più piccolo rispetto a quello mostrato per il primo modello. Considerando però i risultati uguali, sia a livello di temperature che di performance, e il fatto che la nuova versione pesa ben 300 grammi in meno, ciò potrebbe essere stato un vantaggio per l’azienda a livello di produzione di massa della piattaforma da gaming.