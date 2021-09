Fondazione: first look dalla serie basata sul Ciclo delle Fondazioni di Asimov

Dopo il trailer, ecco arrivare anche un benvenutissimo First Look per Fondazione, la serie tv tratta dal capolavoro di Isaac Asimov, per la prima volta riproposto in live action e in arrivo il 24 settembre su Apple TV+.

Fondazione racconta il grandioso viaggio di un gruppo di esiliati con lo scopo di salvare l’umanità e ricostruire la civiltà durante la caduta dell’Impero Galattico. Il destino di un’intera galassia dipende dalle previsioni del Dottor Hari Seldon (Jared Harris). Le sue teorie salveranno l’umanità o la condanneranno?

La serie vanterà 10 episodi e avrà come showrunner David S. Goyer; i protagonisti saranno Jared Harris (Dr. Hari Seldon), Lee Pace (Brother Day), Lou Llobell (Gaal Dornick), Leah Harvey (Salvor Hardin), Laura Birn (Demerzel), Terrence Mann (Brother Dusk), Cassian Bilton (Brother Dawn) e Alfred Enoch (Raych).

