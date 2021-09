Enel X: a Misano il truck dove scoprire i prodotti di E-Mobility, E-Home e Financial Servives

Venerdì 17 e sabato 18 settembre, dalle 15:00 alle 24:00 in via Romagna presso Arena 58 a Misano Adriatico arriva il truck di Enel X in cui scoprire diversi prodotti e servizi dell’azienda: se siete a Misano per il gran premio o per piacere, fateci un salto.

All’interno del truck e dell’area attrezzata Enel X troverete:

JuiceBox

La soluzione di ricarica che fornisce un’esperienza intelligente e completa, disponibile in più livelli di potenza, dotata di connettività e di tutti i requisiti di sicurezza che rendono la tua ricarica sicura e all’avanguardia.

JuicePole

La soluzione di ricarica all’aperto pensata da Enel X per essere posizionata in ambito cittadino: per uso pubblico nei punti strategici per la mobilità, o per uso privato nei parcheggi aziendali. Permette la ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22 kW per due vetture in contemporanea.

JuicePass

L’app di Enel X che ti permette di gestire tutte le ricariche della tua auto elettrica ovunque ti trovi. A casa – con la tua JuiceBox – come in città, sulle strade urbane, extraurbane e in numerosi punti strategici (supermercati, parcheggi e centri commerciali) grazie alle infrastrutture di ricarica distribuite su tutto il territorio italiano ed europeo.

E-Home

Scopri i prodotti per la domotica di Enel X a marchio Homix

Financial Services

Verrà presentato il nuovo servizio Enel X Pay.

X-Game

Sarà possibile giocare con il videogioco a tema Motorsport elettrico di Enel X. Si può giocare in quattro, è un party game semplice e divertente da giocare con gli amici, dove vince chi è più rapido e preciso.

Inoltre saranno distribuiti dei gadget attraverso minigiochi e quiz a tema mobilità elettrica e saranno esposti prodotti legati alla micromobilità e mobilità elettrica: vieni a vedere dal vivo la nuova Audi e-tron, monopattini elettrici e molto altro.

